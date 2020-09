Dzisiaj liderzy Zjednoczonej Prawicy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej i zgodnie z oczekiwaniami ogłosili zawarcie porozumienia koalicyjnego. Kaczyński, Morawiecki, Gowin i Ziobro podpisali dzisiaj nową umowę koalicyjną, która zakończyła wielotygodniowe negocjacje. W ich trakcie pojawiła się nawet groźba rozpadu rządu i ponownych wyborów parlamentarnych.

Zawarcie porozumienia w Zjednoczonej Prawicy osobiście ogłosił Jarosław Kaczyński. „Chciałem podziękować naszym kolegom i powiedzieć, że się bardzo, bardzo cieszę. Przed nami dobra przyszłość” – mówił prezes PiS. „Dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii. Jestem zupełnie pewien, że będą to trzy lata dobrze wykorzystane dla Polski” – mówił Kaczyński.

Premier @MorawieckiM: Mamy stabilny rząd i większość parlamentarną, to porozumienie to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec wyborców; zwyciężyła odpowiedzialność. pic.twitter.com/eDCoWZjPL4 — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) September 26, 2020

Prezes PiS zapewnił, że pomimo pandemii rząd zrobi „co będzie możliwe do umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela”. „Nasze porozumienie jest tego gwarancją” – podkreślił.

Jest porozumienie w Zjednoczonej Prawicy

Podczas konferencji prasowej głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił uwagę na stabilność Zjednoczonej Prawicy. „Mamy stabilny rząd, stabilną większość parlamentarną, dobry program. To porozumienie to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec wyborców. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska” – powiedział premier.

Lider Porozumienia, Jarosław Gowin zwrócił z kolei uwagę na pluralizm w obozie władzy. „Siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm, a równocześnie siłą naszego obozu jest wewnętrzna jedność, którą dzisiaj potwierdzamy” – mówił. „Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu. Będzie mniej resortów, dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej” – zapowiedział Gowin.

Ziobro liczy na trzecią kadencję

Natomiast Zbigniew Ziobro wyraził nadzieję, że rządy Zjednoczonej Prawicy potrwają także i trzecią kadencję. „Czas pokazał, a czas się nie myli, że te pięć lat, które za nami, to dobre lata dla Polski i dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami – trzy i ufam następne – to też dobry czas, ale wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy zgodnie współpracować szanując decyzje Polaków, którzy postawili na Zjednoczoną Prawicę, szanując wzajemnie swoją podmiotowość i szanując wspólne cele, jakie wyznaczyliśmy sobie” – mówi lider Solidarnej Polski.

„Myślę, że ta dobra współpraca jest tą zapowiedzią, którą możemy państwu tutaj jeszcze raz powtórzyć, a potwierdzeniem jej jest zawarta właśnie umowa i podpisane porozumienie” – dodał Ziobro.

