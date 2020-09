Jadwiga Emilewicz poinformowała, że podjęła decyzję o opuszczeniu Porozumienia Jarosława Gowina. W ostatnich miesiącach z ramienia tego ugrupowania pełniła funkcję wicepremiera i ministra. Polityk zapewniła jednak, że nie zamierz opuszczać klubu parlamentarnego PiS.

„Podjęłam decyzję o opuszczeniu Porozumienia Jarosława Gowina. Po wielu latach wspólnej pracy nie jest to decyzja łatwa, ale spośród dostępnych możliwości najrozsądniejsza i – jak sądzę -najuczciwsza.” – poinformowała Emilewicz na Twitterze.

Emilewicz poinformowała o swojej decyzji w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Wyjaśnienie swojej decyzji przedstawiła także w mediach społecznościowych. Dotychczasowa wicepremier wprost przyznała, że powodem odejścia jest spór z Jarosławem Gowinem, z którym nie zgadzała się w kluczowych kwestiach.

Podjęłam decyzję o opuszczeniu Porozumienia Jarosława Gowina. Po wielu latach wspólnej pracy nie jest to decyzja łatwa, ale spośród dostępnych możliwości najrozsądniejsza i – jak sądzę -najuczciwsza. pic.twitter.com/YtC0gubm67 — Jadwiga Emilewicz 💯🇵🇱 (@JEmilewicz) September 26, 2020

„Z Jarosławem Gowinem nie zgadzałam się ani w maju, kiedy wewnątrzkoalicyjny spór o termin wyborów postanowił on przenieść na forum publiczne. Ani w tej chwili, kiedy, w krytycznym dla prawicy głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt, podjął decyzję o wstrzymaniu się od głosu. Ponownie ryzykując stabilność i istnienie koalicji” – wyjaśnia Emilewicz. Polityk przyznała, że najbliższym czasie pożegna się ze swoją funkcją, bo do rządu wraca Gowin, a Porozumienie może kierować tylko jednym resortem.

Emilewicz: „Stanęliśmy po przeciwnych stronach sporu”

Dotychczasowa wicepremier przyznała, że to dla niej trudna decyzja. „To Jarosław Gowin wprowadzał mnie do polityki, a partię razem zakładaliśmy i tworzyliśmy przez lata. Jednak, wśród wszystkich dostępnych możliwości, ta wydaje się najuczciwszą. Fakt, że w dwóch bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z liderem Porozumienia – Jarosławem Gowinem – po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to – w moim przekonaniu – kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod” – powiedział Emilewicz.

Posłanka zapewnia, że z mandatu nie zrezygnuje i nadal będzie go pełnić jako parlamentarzystka bezpartyjna w klubie PiS.

"Podjęłam decyzję o opuszczeniu Porozumienia; pozostaję w klubie PiS i będę wspierać Zjednoczoną Prawicę"#PAPInformacjehttps://t.co/xEw1NL9hVu — PAP (@PAPinformacje) September 26, 2020

Czytaj także: Szydło: „Radzę dziennikarzom, żeby odetchnęli”

Źr. rmf24.pl; twitter