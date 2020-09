Beata Szydło ostro zareagowała na niedawne sensacyjne doniesienia medialne na jej temat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się bezpośrednio do dziennikarzy. Wczoraj „Super Express” donosił, że była premier jest w grupie polityków PiS, którzy planują utworzenie nowej partii politycznej.

„Radzę dziennikarzom, żeby odetchnęli i nie powtarzali prymitywnych wrzutek od niektórych członków partii z dziwną obsesją na moim punkcie. Wszyscy dobrze wiemy, kto tworzy te plotki. Ja się nie «buntuję», żadnej partii nie zakładam i nigdzie się z PiS nie wybieram” – napisała Szydło na Twitterze.

Radzę dziennikarzom, żeby odetchnęli i nie powtarzali prymitywnych wrzutek od niektórych członków partii z dziwną obsesją na moim punkcie. Wszyscy dobrze wiemy, kto tworzy te plotki. Ja się nie „buntuję”, żadnej partii nie zakładam i nigdzie się z PiS nie wybieram. pic.twitter.com/rJGoDrBav6 — Beata Szydło (@BeataSzydlo) September 25, 2020

Beata Szydło do wpisu dołączyła zrzuty ekranów. Ukazują one ostatnie sensacyjne publikacje na temat byłej premier. Portal wprost.pl zaliczył europosłankę do grona buntowników, za których „bierze się Kaczyński”. Drugi zrzut ekranu ukazuje artykuł z „Super Expressu”, w którym anonimowy „ważny polityk” Zjednoczonej Prawicy ujawnił, że rzekomo powstał plan powołania nowej partii politycznej. Za projektem rzekomo stoi nie tylko była premier, ale także Andrzej Duda i Zbigniew Ziobro.

„SE”: Szydło i Duda zakładają nową partię?

Przypomnijmy, wczoraj „SE” poinformował o spotkaniu byłej premier z prezydentem Dudą. „Rozmowa dotyczyła m.in. kluczowej dla prezesa PiS ustawy o ochronie zwierząt, która spotkała się z naszą ogromną krytyką. Być może pora na nową partię prawicową w opozycji do PiS?” – mówi w rozmowie z „SE” ważny polityk trzymający z Szydło.

„Myślę, że z Beatą Szydło, Zbigniewem Ziobrą i jego posłami, poparciem kościoła i o. Tadeusza Rydzyka bylibyśmy w stanie powalczyć o kilkanaście procent” – mówi gazecie ważny polityk z obozu Zjednoczonej Prawicy. Ponadto projektowi ma patronować Andrzej Duda. Informacje te najprawdopodobniej nie są jednak prawdziwe.

