Vital Heynen kończy pracę z polskimi siatkarzami. Polsat Sport pokazał poruszające sceny z szatni, gdzie trener pożegnał się z zawodnikami. W trakcie przemowy zalał się łzami.

Reprezentacja polskich siatkarzy zakończyła mistrzostwa Europy z brązowym medalem. W ostatnim meczu zawodnicy pokonali Serbię 3:0. Wygląda na to, że jest to ostatni turniej, w którym siatkarze prowadzeni są przez Vitala Heynena. Trener po zakończeniu spotkania pożegnał się w szatni i zalał łzami.

Fragment przemowy selekcjonera pokazał Polsat Sport. „Pamiętam rozmowę w hotelu z Kurkiem, Drzyzgą i Kubiakiem w Warnie na mistrzostwach świata. To było dla mnie bardzo ważne. Pamiętam również 2019 rok, jak musiałem skreślić Kochanowskiego i Bieńka. Podchodziliście do mnie, rozumieliście, wspieraliście, mówiliście, że taka jest moja praca. Rozmawiałem teraz na Euro po meczu z Grecją z Michałem Kubiakiem, że coś w tym turnieju trzeba zmienić. Cieszy mnie, że dziś każdy z was jest uśmiechnięty. To koniec. Dziękuję. Wspaniała robota” – mówił.

Vital Heynen nie krył wzruszenia. „Żaden zespół na świecie nie radził sobie w ostatnich latach tak dobrze, jak Polska. Polska ustabilizowała się na szczycie. Ale oczywiście najbardziej boli brak medalu w Tokio” – dodał.

Każda łza 😢 była łzą dumy. Nigdy nie płakałem tak bardzo i nigdy nie widziałem tyłu łez na zakończenie sezonu.

Dziękuję zawodnikom, sztabowi, najlepszej publiczności na świecie.

Dziękuję Polsko 🇵🇱 pic.twitter.com/mONiq528E5 — Vital Heynen (@vitalheynen) September 20, 2021

Żr.: Polsat Sport, Twitter