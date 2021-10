Alżbieta Lenska od dłuższego czasu znów jest aktywna zawodowo. Aktorka ma za sobą bardzo trudne przejścia, w tym ciężką operację mózgu. Trudno się dziwić, że dziś w wywiadach przyznaje, że stara się jak najlepiej wykorzystać każdy dzień.

Trzy lata temu Alżbieta Lenska zemdlała podczas próby do jednego ze spektakli. Nic nie wskazywało na to, jak trudne chwile przed nią. Okazało się, że doszło do pęknięcia tętniaka i aktorka musiała przejść natychmiastową operację mózgu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, kobieta nie tylko wróciła do zdrowia, ale znów jest aktywna zawodowo.

Tak trudne doświadczenie pozostawia trwały ślad. Alżbieta Lenska w programie „Dzień Dobry TVN” przyznała jakiś czas temu, że wciąż boryka się ze stanami depresyjnymi. Jednocześnie w rozmowie z Plejadą wyznała, że stara się jak najlepiej wykorzystać każdy dzień. „Czuję się bardziej aktywna niż wcześniej. Niektórzy mi mówią, że zwariowałam, bo wykorzystuję każdy dzień. Kiedyś się bardziej wstydziłam, bałam mówić o pewnych rzeczach” – powiedziała.

Aktorka nie ukrywa, że cieszy się też z powrotu do pracy. „Teraz nigdy nie wiem, ile czasu mi zostało, bo bardzo się zmierzyłam z tym trzy lata temu. Bardzo się cieszę, że mam każdy dzień w gratisie. Zawsze mi się wydaje, że jestem w gratisie na ziemi” – powiedziała. „Gra w spektaklu Capitolu to dla mnie ogromne szczęście. Ja się z każdej pracy bardzo cieszę, doceniam i dziękuję każdej osobie za to, że mogłam z nią grać” – dodała.

Czytaj także: Królowa Elżbieta trafiła do szpitala. Wydano oświadczenie

Żr.: Plejada