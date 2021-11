Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński opublikował w mediach społecznościowych maila, jakiego otrzymał od „patrioty z Pabianic”. Sprawę postanowił zgłosić na policję. W rozmowie z portalem o2 przyznał, że to nie pierwszy tego typu przypadek.

Dariusz Joński opublikował w mediach społecznościowych fragmenty maila od osoby podpisującej się jako „patriota z Pabianic”. Grozi on posłowi Koalicji Obywatelskiej śmiercią. „Wpakuję ci nóż desantowy w brzuch jak Stefan W. temu s*********** Adamowiczowi” – napisał. Agresor zapowiedział również, że przed 11 listopada zabije też Wandę Traczyk-Stawską.

Poseł w rozmowie z portalem o2 przyznał, że to nie pierwsza tego typu sytuacja. Zapowiedział już, że złoży zawiadomienie do prokuratury. „Dostałem maila w nocy, więc jeszcze dziś zgłoszę to na policję. Poprzednio grożono mi w SMS-ie. Zgłosiłem sprawę na policję w Łodzi” – napisał.

Zdaniem Dariusza Jońskiego, sprawę należy traktować poważnie, tym bardziej, że w mailu pojawiają się groźby nie tylko pod jego adresem. „Uważam, że trzeba traktować to poważnie. Tym bardziej, że w mailu ktoś również przesyła groźby w kierunku Pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Nie wolno takich spraw zostawiać” – dodał.

