Poseł PiS Jerzy Polaczek ostatnie tygodnie spędził w szpitalu, w którym leczył zakażenie koronawirusem. Polityk w końcu zdołał powrócić do zdrowia, ale to nie koniec, bo czeka go jeszcze długa rehabilitacja. W rozmowie z portalem DoRzeczy Polaczek opisywał, co widział w szpitalu, gdzie przebywają osoby zakażone.

Poseł poinformował, że wrócił już do domu, ale w szpitalu spędził ostatnie pięć tygodni. Na tym nie koniec, bo polityk przejdzie jeszcze długotrwałą rehabilitację. Polaczek przyznał, że dopiero teraz z perspektywy czasu zdaje sobie sprawę w jak złym stanie był podczas choroby. „Mnie ta covidowa paskuda zaatakowała, próbowała zabić” – powiedział.

Poseł PiS o scenach w szpitalu

Polityk nie szczędził słów krytyki dla osób, które lekceważą zagrożenie i negują istnienie pandemii. „To jest wyraz pogardy i kpienia z obiektywnych faktów, trudnych dla tysięcy rodzin, które mają swoich bliskich w ciężkim stanie w szpitalach.” – mówił poseł PiS. „Przykład posła Konfederacji Artura Dziambora, któremu życzę powrotu do zdrowia pokazuje, że choroba ta jest bardzo demokratyczna, że nie ma względu na polityczne przekonania, barwy partyjne, ale też pozycję społeczną.” – dodał.

Jerzy Polaczek przyznał, że w szpitalu widział wstrząsające sceny. „Byłem świadkiem wstrząsających sytuacji, gdy ludzie zaczynali się dusić, tracili przytomność, lekarze podejmowali akcje ratownicze, przewozili tych chorych na OIOM. Niektórzy niestety umierali…” – mówi poseł PiS. „To doświadczenie, które znacznie rzadziej występuje na klasycznych oddziałach w Polsce.” – dodał.

Nowe przypadki

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 467 nowy potwierdzonych przypadkach zakażeń na terytorium Polski. Niestety koronawirus przyczynił się do śmierci ponad 300 osób. W porównaniu z poprzednią dobą, oznacza to spadek nowych przypadków aż o około 6 tys. Weekendowe wyniki z reguły są jednak dużo niższe, niż te notowane w tygodniu.

W ciągu ostatniej doby koronawirus przyczynił się do śmierci kolejnych 330 osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 256 osób.” – precyzuje resort zdrowia.

Czytaj także: Górniak ostro o przymusowych szczepieniach. „Nie planuję się zaszczepić”

Od początku pandemii na terenie Polski zanotowano łącznie 861 331 potwierdzonych przypadków zakażeń. Na terytorium Polski koronawirus przyczynił się do śmierci 13 618 osób.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl