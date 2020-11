Edyta Górniak nie zamierza milczeć na temat pandemii koronawirusa. Choć jej wcześniejsze wypowiedzi ściągnęły na nią lawinową krytykę, to wokalistka po raz kolejny wzbudziła kontrowersje. W rozmowie z „Super Expressem” bardzo krytycznie wypowiedziała się na temat potencjalnych przymusowych szczepień.

W ostatnim czasie w sieci głośno było o wypowiedziach Edyty Górniak. Wokalistka sceptycznie odniosła się do pandemii koronawirusa stwierdzając między innymi, że w szpitalach leżą statyści. Nie zabrakło osób, które postanowiły odpowiedzieć jej w ostry sposób, wśród których znaleźli się m.in. szef Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja i prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem.

Wokalistka jednak nie traci pewności siebie i tym razem wypowiedziała się na temat szczepionek na koronawirusa. Edyta Górniak oświadczyła, że jeśli w Polsce szczepionki miałyby być obowiązkowe, to ona nie wyklucza wyprowadzki do innego państwa.

Górniak krytycznie o szczepieniach

„Nie planuję się zaczepić i nie planuję także zaszczepić mojego syna. Jeśli to będzie oznaczało, że muszę się przenieść do innego kraju, gdzie szczepienia nie są obowiązkowe, to tak zrobię. A jeśli byłyby jakiekolwiek przymusy, to niestety będziemy musieli się pożegnać. Dobrowolnie na pewno nie pozwolę sobie aplikować jakiejkolwiek chemii” – mówi Górniak w rozmowie z „SE”.

„Nie ma takiej opcji. Najwyżej umrę. Spoko. Nikt mi nie obiecał, że będę tu na zawsze. Więc nie ma się czego bać, wrócę do mojego stwórcy” – podsumowała słynna wokalistka.

Obowiązkowe szczepienia?

Tydzień temu minister zdrowia wywołał burzę. Wcześniej przedstawiciele polskiego rządu wielokrotnie zapewniali, że szczepionki na koronawirusa w Polsce będą w pełni dobrowolne. Tymczasem słowa Adama Niedzielskiego w Polsacie wydają się wskazywać na coś innego, bo minister zdrowia stwierdził, że rząd chce… zaszczepić wszystkich dorosłych w Polsce. „Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi.” – stwierdził.

Minister zdrowia zaznaczył, że „dostępność szczepionki musi być masowa”. „Myślimy o wykorzystaniu punków drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy” – mówił Niedzielski.

