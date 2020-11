Od pewnego czasu krążyły plotki, że Paweł Lisiecki zamierza zmienić barwy partyjne i dołączyć do Konfederacji. W końcu do spekulacji odniósł się sam poseł PiS, który przy okazji zakpił z osób, które rozsiewają tego typu plotki.

Po pojawieniu się projektu „Piątka dla zwierzą” wybuchły protesty rolników, za którymi opowiedziała się grupa posłów partii rządzącej z byłym ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim na czele. Pojawiły się dodatkowo pogłoski, że także inni politycy zamierzają pożegnać się z formacją rządzącą. Szczególnie dużo mówiło się, że pewien poseł PiS dołączy do Konfederacji. Chodziło o Pawła Lisieckiego.

Poseł PiS komentuje

W końcu do sprawy dołączył sam poseł PiS, który zdemetnował tego typu pogłoski. „Oooo… piszą o mnie, że się dokądś wybieram. Więc informuję, że w zeszłym tygodniu za namową znajomej przystąpiłem do koła… różańcowego. Zapraszam wszystkich chętnych do pójścia w moje ślady” – skomentował Lisiecki.

Rozłam w PiS?

Nie wiadomo jednak, czy grupa Ardanowskiego także pozostanie w PiS. Jeszcze tydzień temu były minister potwierdzał, że może dojść do rozłamu. „Grupa posłów, która została upokorzona zawieszeniem w prawach członków tylko dlatego, że mieli odwagę zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami głosować przeciwko dyscyplinie klubowej w sytuacji, kiedy nigdy tej dyscypliny być nie powinno, to było twarde zobowiązanie PiS-u, że w sprawach sumienia, etyki każdy będzie się sam ze swoim życiem rozliczał i żadnych przymusów nie ma, ta grupa posłów, część tej grupy posłów jest zdeterminowana, by utworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie w postaci koła. Bardzo możliwe, że przyłączą się następni i to koło się rozrośnie” – mówił Ardanowski w radiu Wnet.

Były minister rolnictwa potwierdził, że również on dołączy do tej grupy. „Jeżeli nie będzie żadnych rozmów z kierownictwem PiS-u, a te sygnały zostały wysłane zarówno bezpośrednio do osób kierujących PiS-em, jak również poprzez media, to nie mam żadnego innego wyjścia, również znajdę się w tej grupie” – zapewnił Ardanowski.

