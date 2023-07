Zgodnie z medialnymi przeciekami posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości Magdalena Siarkowska ogłosiła, że dołącza do Konfederacji. W ostatnim czasie parlamentarzystką Suwerennej Polski, należącej do klubu PiS.

Siarkowska oficjalnie ogłosiła przejście do Konfederacji podczas konferencji prasowej w towarzystwie polityków tej formacji. „Pani Siarkowska głosowała wbrew partyjnej dyscyplinie i razem z Konfederacja w takich sprawach jak „Piątka dla zwierząt”, „Lex Hoc” i inne ustawy wprowadzające segregację sanitarną, a w ostatnim czasie zablokowała obłudne przepisy dotyczące tzw. komisji ds. badania rosyjskich wpływów” – mówił Michał Wawer z Ruchu Narodowego. Posłanka ma dołączyć konkretnie właśnie do Ruchu Narodowego współtworzącego Konfederację.

Swoją decyzję uzasadniała również sama Siarkowska. „Moje działania związane są z tym, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia, czyli zdradą ideałów przez Prawo i Sprawiedliwość, z którymi partia szła w 2015 roku do wyborów oraz postawą premiera Morawieckiego, który tutaj deklaruje, że będzie bronił polskiego interesu narodowego, a jedzie do Brukseli i robi co innego” – mówiła.

Poseł Anna Maria Siarkowska odchodzi z klubu PiS. Przechodzi do koła Konfederacji‼️

Współprzewodniczący #Konfederacji @krzysztofbosak: Anna Siarkowska na naszych listach będzie rywalizować o reelekcję. Czy ta reelekcja nastąpi, czy nie nastąpi, jesteśmy zdecydowanie na działanie… pic.twitter.com/dBPEDj9PFf — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) July 21, 2023

Poinformowała również, że opuszcza partię Suwerenną Polskę, ponieważ ugrupowanie to wspiera rząd Zjednoczonej Prawicy, który „dawno stracił sens”. „Sens straciło również to, co robiłam dotychczas, czyli próba blokowania złych regulacji i złych decyzji od środka” – dodała.

Źr. Interia