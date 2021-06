Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, postanowiła wdać się w dyskusję z Krzysztofem Stanowski. Niestety dla niej, rozmowa potoczyła się w dość niespodziewany sposób.

Do ciekawej wymiany zdań doszło na Twitterze. Jej uczestnikami byli posłanka Lewicy – Anna Maria Żukowska oraz Krzysztof Stanowski, jeden ze współtwórców Kanału Sportowego. Polityk, która słynie z walki o prawa kobiet, postanowiła zaczepić dziennikarza. Stwierdziła bowiem, że ten jak dotąd nie zaprosił do swojego programu „Hejt Park” żadnej kobiety.

„NB ile % Pańskich @K_Stanowski gości w #HejtPark to kobiety? Odpowiem. W programach prowadzonych przez Pana – do tej pory ZERO. Nigdy nie zaprosił Pan kobiety. Boi się Pan czy co?” – napisała Anna Maria Żukowska.

Na odpowiedź Stanowskiego nie musiała długo czekać. „Z tego co wiem, czterech moich gości identyfikowało się jako kobiety, więc proszę usunąć ten nieprzyjemny dla nich tweet” – rzucił dziennikarz, który często wchodzi w polemikę z przedstawicielami Lewicy.

Z tego co wiem, czterech moich gości identyfikowało się jako kobiety, więc proszę usunąć ten nieprzyjemny dla nich tweet. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 10, 2021

Anna Maria Żukowska „w starciu” ze Stanowskim

Chwilę po powyższym wpisie Stanowskiego, Żukowska postanowiła dowiedzieć się, kim były osoby, które – zdaniem dziennikarza – identyfikują się jak kobiety. „Które osoby? Proszę je wymienić” – dopytała.

Stanowski nie stracił jednak rezonu. „To jest ich prywatna sprawa, nie rozumiem jak pani może misgenderyzować moich gości i jeszcze chcieć ich wytykać palcami w tym nietolerancyjnym społeczeństwie” – odpisał Żukowskiej, a jego wpis błyskawicznie zaczął zbierać liczne polubienia.

To jest ich prywatna sprawa, nie rozumiem jak pani może misgenderyzować moich gości i jeszcze chcieć ich wytykać palcami w tym nietolerancyjnym społeczeństwie. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 11, 2021

„Misdżenderować można wtedy, jak się wie o autoidentyfikacji płciowej danej osoby, a mimo to uparcie używa zaimków, których taka osoba sobie nie życzy, bo preferuje inne, co sama komunikuje” – nie dawała za wygraną Żukowska.