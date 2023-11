Niech niezawisłe sądy się tym zajmą. Rozliczenia tych ludzi, którzy za to odpowiadali. Tego pisowskiego raka – muszę to tak powiedzieć – trzeba wyciąć do końca – oświadczyła Karolina Pawliczak na antenie Polsat News. Słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej wywołały ogromne emocje.

Wielkimi krokami zbliża się zmiana władzy w Polsce. Jest niemal przesądzone, że stery w kraju obejmie koalicja złożona z KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Już podczas pierwszego posiedzenia Sejmu dotychczasowa opozycja dała do zrozumienia, że zamierza surowo ukarać przedstawicieli PiS.

Emocje były obecne także na antenie Polsat News, gdzie gościła m.in. Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka w bardzo dosadnych słowach zapowiedziała pozbawienie PiS-u jakiejkolwiek sprawczości.

– Chce rozliczenia Niech niezawisłe sądy się tym zajmą. Rozliczenia tych ludzi, którzy za to odpowiadali. Tego pisowskiego raka – muszę to tak powiedzieć – trzeba wyciąć do końca – wypaliła w pewnym momencie.

Jej słowa zszokowały nie tylko uczestników programu, ale także internautów…

Karolina Pawliczak pokazała, że jej pojęcie o polityce i konsekwencji słów jest praktycznie żadne.



Dobrze wiedziała co mówi, miała dwa podejścia by "pisowski rak" powiedzieć.



Pogarda niewiarygodna.

Tusk uwielbia takie jednostki.



Wyhodowali silnych razem, to muszą ich teraz… pic.twitter.com/nUM8bbMjDf — Max Hübner (@HubnerrMax) November 16, 2023

Skandaliczna wypowiedź 🤬🤬🤬

Pawliczak: Tego pisowskiego raka trzeba wyciąć do końca. pic.twitter.com/hXjdFAURCj — AnkaPolska 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@AnkaPolska) November 16, 2023