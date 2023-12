Do sieci trafiły zdjęcia i film związane z zatrzymaniem Maksymiliana F. Mężczyzna postrzelił dwóch policjantów we Wrocławiu.

Po tym, gdy mężczyzna dopuścił się przestępstwa, rozpoczęła się za nim obława. Ostatecznie, dzięki systemowi monitoringu, udało się ustalić tożsamość sprawcy, a także miejsce jego przebywania. Maksymilian F. został zatrzymany.

Dolnośląska policja pokazała materiały z zatrzymania przestępcy, który bardzo ciężko ranił dwóch policjantów. Ich stan jest bardzo poważny, mężczyźni cały czas walczą o życie. – Niestety jej następstwem jest fakt, że obaj policjanci przebywają obecnie w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu w placówkach medycznych – mówią w dolnośląskiej policji.

Do sieci trafiło m.in. zdjęcie, na którym widać jak policjanci skuwają leżącego na ziemi przestępcę. Widać, że nie było dla niego litości i taryfy ulgowej. W takiej sytuacji jest to zrozumiałe. – Ten niebezpieczny przestępca, musi się teraz liczyć z odpowiedzialnością karną za poważne przestępstwo. Wszystko wskazuje na to, że odpowie za usiłowanie zabójstwa i grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności – informują funkcjonariusze.

Fot. Dolnośląska policja

W internecie znalazło się także nagranie. Widać na nim moment doprowadzenia Maksymiliana F. do budynku komendy. Mężczyzna ma na głowie specjalny hełm, który zakłada się najgroźniejszym przestępcom.

