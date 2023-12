Szokujące zdarzenie we Wrocławiu. Mężczyzna postrzelił dwóch funkcjonariuszy policji, którzy obecnie walczą o życie.

O szokującej sytuacji we Wrocławiu mówi dziś cały kraj. Z informacji policji wynika, że atak miał miejsce ok. godz. 23:00 na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. 44-letni Maksymilian F. postrzelił w głowę dwóch policjantów w nieoznakowanym radiowozie. Od razu ruszyła obława za sprawcą. – Funkcjonariusze trafili do szpitala. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu – podała policja.

Ostatecznie sprawcę udało się ująć. Potwierdziła to Komenda Główna Policja za pośrednictwem mediów społecznościowych. Poinformował o tym też prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment, gdy Maksymilian F. jest doprowadzany przez funkcjonariuszy do policyjnego aresztu. Idzie wówczas między kolegami tych, których niedawno postrzelił.

– Maksymilian F. podejrzany o postrzelenie dwóch policjantów we Wrocławiu doprowadzony na przesłuchanie. 44-latkowi może grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności – czytamy w opisie nagrania zamieszczonego przez serwis Onet.pl.

