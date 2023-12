Zabawne nagranie udostępnił na profilu TikTok jeden z internautów. Chodzi o zachowanie kobiety, która mieszka w tym samym bloku, co on.

Film zamieścił na TikToku jeden z internautów, który obserwował to, co dzieje się za oknem. W pewnym momencie zobaczył coś, co bardzo przykuło jego uwagę. Chodzi o zachowanie pewnej kobiety.

Mężczyzna natychmiast chwycił za telefon i postanowił uwiecznić to, co zobaczył. Na kilkusekundowym nagraniu widać głowę długowłosej blondynki, która wystawiła ją za okno. Następnie zaczęła… dość energicznie rozczesywać swoje włosy.

Internauta postanowił zwrócić się do osób obserwujących jego profil w mediach społecznościowych i zadać im pytanie. – Czy wasi sąsiedzi też tak robią? – zażartował nawiązując do nietypowego zdarzenia.

Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy. – Ja tak robię, żeby nie było włosów w domu – odpisała jedna z internautek. – Że ja na to nie wpadłam – dodała kolejna dając tym samym do zrozumienia, że jest to całkiem niezły pomysł. – Ja używam suchego szamponu na balkonie, żeby nie osiadał na powierzchniach w łazience, bo wygląda jak kurz – podsumowała inna z pań.

