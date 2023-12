Śmierć Gabriela Seweryna nadal dla wielu pozostaje zagadką. Tymczasem do sieci trafił nowy film związany z tym tragicznym zdarzeniem.

Gabriel Seweryn, 56-letni projektant mody z Głogowa, nie żyje. Mężczyzna zmarł niedługo po tym, gdy trafił do szpitala. Wcześniej uskarżał się na ból i duszności w klatce piersiowej. Nie udało się go uratować, pomimo podjętej reanimacji.

Przed śmiercią Seweryn prowadził relację live, w trakcie której narzekał na zachowanie ratowników medycznych. Twierdził, że ci są zbyt opieszali. Mówił też, że bezpośrednio zagrożone jest jego zdrowie i życie.

Teraz do sieci trafił nowy film, który – jak podaje „Gazeta Wyborcza” – pokazuje moment spotkania ratowników medycznych z dwoma mężczyznami, z których jeden to Gabriel Seweryn. Podchodzi on ze swoim kolegą do karetki, a w pewnym momencie znikają za nią.

Nagranie nie ma dźwięku, dodatkowo jest dość krótkie. Nie widać więc czy Seweryn i jego kolega byli agresywni wobec ratowników, a to w oświadczeniu podnosił przedstawiciel pogotowia. Film odbił się szerokim echem i wywołał sporo komentarzy wśród internautów. – Gdzie ta agresja? – pytał jeden z nich.

