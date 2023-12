Ile dać do koperty podczas wizyty duszpasterskiej? Na takie pytanie postanowił odpowiedzieć młody ksiądz Adrian Chojnicki z Rybnika (woj. śląskie). – Sprawa jest banalnie prosta – przekonuje w swoim nagraniu.

Zbliżający się okres świąteczny oznacza, że niebawem w wielu polskich domach zagości ksiądz z tradycyjną, coroczną wizytą duszpasterską. Jak co roku, również i teraz, wiele osób zastanawia się, ile pieniędzy dać księdzu po kolędzie.

Co ciekawe, do zagadnienia tego postanowił odnieść się ks. Adrian Chojnicki z Rybnika na Śląsku. Duchowny, który prowadzi popularny kanał na TikToku o nazwie @padre.adriano, postanowił odpowiedzieć internautom. – Sprawa jest banalnie prosta – przekonuje duchowny na nagraniu.

Ile dać do koperty po kolędzie? Oto odpowiedź księdza

Zaraz po tym wyciągnął symboliczną białą kopertę. W środku była kartka z napisem: „ofiara jest dobrowolna”. – Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to ją daje. Jeśli ktoś nie chce złożyć, to jej nie daje. Tak samo kolęda, czyli wizyta duszpasterska, jest sprawą dobrowolną. Jeśli nie chcesz wpuszczać kolędy, to masz do tego prawo (…) – wyjaśnił ks. Chojnicki.

Nagranie wywołało wielkie zainteresowanie wśród internautów. Wielu z nich podkreśla, że po raz pierwszy spotkali się z takim podejście ze strony kapłana Kościoła Katolickiego. Znaczna liczba internautów dzieli się negatywnymi doświadczeniami.

– To po co księża podają taryfikatory? – zastanawia się jeden z komentujących. – To jak ksiądz wytłumaczy, że u normalnych ludzi kapłan siedzi 5 minut, a u bogaczy po 30 minut? – dopytuje kolejna osoba.

