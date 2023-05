Ślub będąc w ciąży jest możliwy? Jedna z internautek zapytała o to księdza Piotra Jarosiewicza. Duchowny odpowiedział w krótkim materiale wideo. Jego wykładania jest krótka.

Ksiądz Piotr Jarosiewicz to jeden z najpopularniejszych duchownych katolickich na polskim TikToku. Na co dzień pełni posługę w diecezji drohiczyńskiej. W wolnych chwilach pisze książki (min. „Jesus is cool”).

Jego popularność w mediach społecznościowych wynika z wielu dyskusji i otwartości na internautów. Ks. Jarosiewicz regularnie odpowiada na nurtujące ich pytania. Ostatnio poruszono bardzo ciekawy wątek. Jedna z internautek zapytała, czy można wziąć ślub będąc w ciąży?

Czy można wziąć ślub będąc w ciąży? Oto odpowiedź duchownego

– Pewnie, że tak. Jak najbardziej – podkreślił Jarosiewicz. Następnie duchowny wyjaśnił swoje zdanie. – Ciąża, stan błogosławiony, jest to nie tylko dar, ale i zadanie. Za chwilę pani będzie mamą. By sprostać temu zadaniu mamy mieć siły, które czasem się kończą, mamy mieć mądrość, która czasem nie wystarcza – zaznaczył.

– Ślub to moment, w którym ja się otwieram na rzeczywistość Boga, który chce pomagać w domu, w rodzinie, za chwilę w małżeństwie – dodał.

Nagranie jest chętnie komentowane przez użytkowników portalu. Okazuje się, że ludzie mają różne doświadczenia. „Brałam ślub będąc w ciąży z pierwszym synem. pozdrawiam serdecznie” – napisała jedna z osób. „Ksiądz powiedział, że moje dziecko jest z nieprawego łoża nie chciał ochrzcić na mszy” – podkreśliła kolejna internautka.

