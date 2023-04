Czy można przystąpić do komunii świętej jeśli ma się nieślubne dziecko? Odpowiedzi udzielił ks. Piotr Jarosiewicz. Co ciekawe, duchowny nie widzi przeszkód, jednak uzależnia to od spełnienia jednego warunku.

Ks. Piotr Jarosiewicz znajduje się obecnie w diecezji drohiczyńskiej, gdzie pełni posługę kapłańską. Duchowny jest jednak znany także poza swoją parafią, ponieważ pisze książki religijne i głosi rekolekcje, ale najwięcej osób kojarzy go z jego konta na TikToku.

Ksiądz dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych swoimi spostrzeżeniami, ale także odpowiada na pytania od internautów. Ostatnio zgłosiła się do niego kobieta, która zastanawia się, czy może przyjąć komunię świętą, jeśli ma nieślubne dziecko.

Nieślubne dziecko przeszkodą do przyjmowania sakramentów? Ksiądz wyjaśnia

– Czy mogę przystąpić do komunii mając nieślubne dziecko? Nie żyję z ojcem dziecka i nie mam żadnego partnera – zapytała internautka.

Ksiądz szybko zareagował na jej pytanie. W swoim filmiku wyjaśnia, że nie widzi żadnych przeciwskazań. Kluczowy jest w tym wypadku fakt, że kobieta nie żyje w nieformalnym związku z mężczyzną, zgodnie z katolicką doktryną „nie trwa w grzechu”.

– Tak. W takiej sytuacji jak najbardziej Pani może i korzystać ze spowiedzi i z komunii świętej. Pozdrawiam – powiedział ks. Jarosiewicz.

Nagranie cieszy się wielką popularnością w sieci. Internauci komentują je, zwracając uwagę, że ks. Jarosiewicz w prostych słowach rozwiał wątpliwości wielu osób. – Bóg kocha nas wszystkich i nie dzieli na kategorie – przekonuje jedna z komentujących.

