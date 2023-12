Pościg za 44-letnim Maksymilianem Faściszewskim zakończył się. Mężczyzna postrzelił w głowę dwóch funkcjonariuszy policji w nieoznakowanym radiowozie. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę.

Z informacji policji wynika, że atak miał miejsce ok. godz. 23:00 na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. 44-letni Maksymilian Faściszewski postrzelił w głowę dwóch policjantów w nieoznakowanym radiowozie. Od razu ruszyła obława za sprawcą. – Funkcjonariusze trafili do szpitala. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu – podała policja.

Alert wydało RCB. „W związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano ALERT RCB” – napisano. W komunikacie podano szczegóły dot. poszukiwanego.

‼Alert RCB‼



W związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano ALERT RCB.

Tego człowieka szuka @PolskaPolicja



Maksymilian Faściszewski, który w nocy z piątku na sobotę na ul. Sudeckiej we Wrocławiu postrzelił eskortujących go policjantów i uciekł. Komendant główny policji wyznaczył 100 tys. zł nagrody za pomoc w schwytaniu przestępcy.

Uwaga‼️

W związku z postrzeleniem dwóch policjantów we Wrocławiu, których stan jest bardzo ciężki na miejscu we Wrocławiu jest oraz nadzoruje czynności Komendant Główny Policji, który wyznaczył 100000,- zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu Maksymiliana Faściszewskiego 44-lata.

W sobotę rano policjanci poinformowali, że obława zakończyła się sukcesem.