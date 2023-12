Policjanci poszukują 44-letniego Maksymiliana Faściszewskiego, który postrzelił w głowę dwóch innych funkcjonariuszy. Lekarze walczą o życie funkcjonariuszy. Policjanci opublikowali wizerunek bandyty i wyznaczyli ogromną nagrodę za wskazanie jego miejsca pobytu.

Wstrząsające zdarzenia rozegrały się ok. godz. 23:00 na ul. Sudeckiej we Wrocławiu. To tam uzbrojony mężczyzna postrzelił dwóch funkcjonariuszy. Nieoficjalnie, znajdowali się wraz ze sprawcą w nieoznakowanym radiowozie.

Wiadomo, że funkcjonariusze trafili do szpitala w stanie krytycznym. Obecnie ich stan zdrowia zagraża ich życiu. Policja opublikowała wizerunek i dane mężczyzny. Chodzi o 44-letniego Maksymiliana Faściszewskiego.

Postrzelił w głowę dwóch policjantów. Trwa pościg za bandytą

„Policjanci poszukują obecnie 44-latka, który ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem” – napisano w komunikacie.

„Maksymilian Faściszewski poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa, może być uzbrojony i niebezpieczny. Wszystkie osoby, które widziały bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką Policji” – dodano.

Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tys. zł za pomoc w ujęciu poszukiwanego lub wskazanie jego miejsca pobytu.

Fot. materiały policyjne

Fot. materiały policyjne

Aktualizacja. Policja poinformowała, że zatrzymano mężczyznę.

Aktualizacja – poszukiwany mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. https://t.co/WuPUp8xCc5 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) December 2, 2023

Przeczytaj również: