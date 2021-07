Nie żyje 44-letni mężczyzna, którego postrzelono przed sklepem monopolowym w Pabianicach. Do sprawy zatrzymano 36-latka. Miał 1,5 promila alkoholu. O sprawie informuje Polsat News.

Dramat rozegrał się w nocy z poniedziałku na wtorek przed jednym ze sklepów monopolowych na osiedlu Bugaj w Pabianicach w województwie łódzkim. Postrzelono tam 44-letniego mężczyznę.

Czytaj także: Udawał ratownika medycznego. W karetce robił coś zupełnie innego. Teraz grozi mu surowa kara

Więcej szczegółów ujawniła podkom. Ilona Sidorko, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Pabinicach w rozmowie z Polsat News. „Mężczyzna, rocznik 1976, zginął od strzału z broni” – wyjaśniła.

Broń zostanie poddano specjalistycznym badaniom. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok. Policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę, ale na razie nie informują, czy to on jest podejrzanym w tej sprawie. „Miał 1,5 promila alkoholu” – podała policjantka.

Czytaj także: Kamiński: „Te działania spotkają się z bardzo ostrą reakcją policji”

Mundurowi nadal pracują nad ustaleniem wszystkich szczegółów tej sprawy.

Źr. Polsat News