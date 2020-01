W tym roku obchodzona będzie dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej. Czy to możliwe, że z tej okazji na banknotach pokaże się wizerunek Lecha Kaczyńskiego? Okazuje się, że wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości popiera taki pomysł.

Narodowy Bank Polski planuje w tym roku wydanie dwóch monet kolekcjonerskich z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Jedna z nich będzie miała nominał 100 zł (1500 egzemplarzy) a druga 50 zł (14 tysięcy egzemplarzy). Monety mają pojawić się 26 marca 2020 roku.

Czy to możliwe, że oprócz tego na jednym z banknotów pojawi się wizerunek Lecha Kaczyńskiego? Szczegóły tej sprawie nie są znane, jednak, jak podaje Wirtualna Polska, wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości popiera ten pomysł. „Nie ma żadnych przeszkód, a wręcz jest to wskazane. Lech Kaczyński zasługuje, by pojawić się na banknocie” – powiedziała Ewa Cicholska.

W podobnym tonie wypowiedziała się inna posłanka PiS, Barbara Dziuk. „Dla mnie to wybitna postać, nie ode mnie zależy decyzja w sprawie banknotu, ale każde upamiętnienie tak wielkiego człowieka jest godne. Można się nad tym pochylić, bo to był człowiek wyjątkowy” – mówiła.

Źr.: WP