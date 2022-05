Wiele wskazuje na to, że niebawem na polskiej scenie politycznej pojawi się nowa partia polityczna. Agnieszka Ścigaj poinformowała, że posłowie koła Polskie Sprawy rozważają rejestracje własnej partii. W tym celu prowadzą rozmowy z kilkoma podmiotami.

„Rzeczpospolita” pisała, że posłowie koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj, Paweł Szramka, Andrzej Sośnierz i Zbigniew Giżyński planowali wstąpienie w szeregi partii Polska Nas Potrzebuje założonej przez byłego posła Dariusza Grabowskiego. Chodziłoby o wykorzystanie już istniejącej formacji, bowiem zanim nowa partia doczekałaby się rejestracji, minęłyby długie miesiące.

Agnieszka Ścigaj potwierdza te doniesienia. „Rzeczywiście rozważaliśmy taką opcję” – przyznaje. Okazuje się jednak, że w grę wchodzą również inne partie. „Trwają rozmowy z kilkoma podmiotami, które mają już zarejestrowane partie” – zaznaczyła.

Posłanka potwierdziła również sens takiego działania. „Proces rejestracji jest długi i czasem trwa nawet dwa lata, więc rozważaliśmy taką opcję czy nie użyć którejś z partii która jest zarejestrowana, nieczynna, nie działa, aby po prostu jakby zmienić statut, władze” – powiedziała.

Nieco bardziej enigmatycznie wypowiedział się sam Grabowski. „Zwracają się do mnie z prośbą o konsultacje ekonomiczne, w sprawach społecznych, ale głównie gospodarczych” – powiedział. Dodał, że „obecna sytuacja obecna jest tak zagmatwana, tak szybko się zmienia, że trudno mi powiedzieć czym to się zakończy”. „Życzę jak najlepiej ludziom z koła Polskie Sprawy, czy oni staną na wysokości zadania to oni sami muszą to wiedzieć” – powiedział, cytowany przez Interię.

