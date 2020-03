W środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił liderów formacji opozycyjnych na specjalne spotkanie, w którym weźmie udział także minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W środę Polska dołączyła do państw, w których potwierdzono przypadek zarażenia koronawirusem. Chodzi o mężczyznę z woj. lubuskiego, który niedawno przyjechał do Polski z Niemiec. Zakażony pacjent został przetransportowany do szpitala w Zielonej Górze, gdzie przechodzi leczenie.

O koronawirusie w Polsce mówił premier Mateusz Morawiecki w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Szef rządu podkreślił, że resorty przygotowują plany postępowania na wypadek epidemii. Zdradził nawet, że pojawił się pomysł rozstawienia specjalnych namiotów przed szpitalami.

-Podjęliśmy taką decyzję, chociaż nie jest to konieczne z punktu widzenia dostępności ani łóżek, ani izb przyjęć, chcemy przed niektórymi szpitalami postawić namioty dodatkowe. Tak, żeby można było wykonywać odpowiednie procedury medyczne. Takie działania są prowadzone we Francji, w Niemczech – poinformował premier.

Szef rządu mówił również, jak ważne jest – w kontekście koronawirusa – rzetelne informowanie o sytuacji w kraju. Przypomniał także o fake newsach, które rozbudzają panikę w społeczeństwie.

Morawiecki zdradził również, że zamierza poinformować opozycję o szczegółowych ustaleniach sztabu kryzysowego. – Zapraszam wszystkich liderów ugrupowań opozycyjnych. Jutro chcę bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym – zapowiedział premier.

-Chcę pokazać w jaki sposób my realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki, bo jak docierają do nas informacje z całego świata, widać jak działa rząd francuski, hiszpański, niemieckie, to nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale dostaję komunikaty, że rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani – dodał.

Źródło: Polsat News