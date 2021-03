Podczas konferencji prasowej w Wadowicach premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe obostrzenia pandemiczne. Co czeka nas więc w najbliższych dniach?

„Dane epidemiczne są dalej niepokojące. Niemcy, Czesi i inne kraje wokół nas wprowadzają nowe obostrzenia. My także, najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia. Wszystko po to, aby „przydusić” wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa wygrała z wirusem” – powiedział dziś Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Wadowicach.

Słowa premiera błyskawicznie obiegły internet. W sieci pojawiło się pełno spekulacji dotyczących tego, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone. Nieco więcej możemy wywnioskować bazując na opiniach doradców szefa rządu.

Prof. Andrzej Horban, który doradza premierowi w kwestii pandemii, mówiło ostatnio o całkowitym lockdownie. „Jeżeli przekroczymy te 30 tysięcy zakażeń to rzeczywiście pora zacząć się bać i musimy zrobić wszystko, żeby tej liczby nie przekraczać” – powiedział w poniedziałek na antenie Polsat News. Nieco mniej kategoryczny jest jednak wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska.

Morawiecki zapowiedział nowe obostrzenia. Co nas czeka w najbliższych dniach?

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Morawiecki zdradził, że obostrzenia mają związek ze zbliżającymi się świętami. „Będziemy prezentować obostrzenia na okres dwóch tygodni, czyli na tydzień poprzedzający święta wielkanocne i tydzień po świętach” – powiedział.

Czy czeka nas więc całkowity lockdown? Na to wskazywałyby słowa prof. Andrzeja Horbana, jednak mniej kategoryczny w takich sądach jest wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska. Przedstawiciel rządu komentował potencjalne obostrzenia jeszcze przed briefingiem premiera Morawieckiego.

„Jestem chyba trochę bardziej optymistycznym człowiekiem niż prof. Horban. Kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie. Mam nadzieję, że Polacy, widząc ilości nowych zakażeń, będą przestrzegać obostrzeń. Jestem ufny w mądrość Polaków” – mówił na antenie Polskiego Radia. Podkreślał jednak, że trwający tydzień przyniesie nam wysokie liczby dotyczące zakażeń.

Na ten moment trudno więc wyrokować, który wariant obostrzeń wybiorą rządzący. Na szali mamy bowiem całkowity lockdown, który zapowiadał prof. Horban i nieco łagodniejszą formę, o której mówi wiceminister Waldemar Kraska.