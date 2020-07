Premier Matusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych życzenia dla policjantów z okazji święta tej formacji mundurowej. Jeden z internautów zareagował wulgarnym komentarzem, na co osobiście zareagował… Morawiecki.

„Gdy stawką jest bezpieczeństwo i ludzkie życie – jesteście zawsze na miejscu. Od najmłodszego posterunkowego po doświadczonego inspektora. Pomagacie i chronicie, narażając własne zdrowie, często poświęcając na pracę czas dla rodzin i przyjaciół.” – zaczął premier.

„To nie tylko zawód – to służba drugiemu. Przywdziewając ten granatowy mundur nie wiecie jeszcze, gdzie zaprowadzi Was ta droga pełna niebezpieczeństw. Jednak podejmujecie to wielkie wyzwanie służby Ojczyźnie i współobywatelom. I za to Wam, funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Polskiej Policji, cywilnym i mundurowym, w imieniu swoim i wszystkich Polaków, mówię dziś: DZIĘKUJĘ!” – napisał premier Morawiecki.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy, ale uwagę szefa rządu zwrócił szczególnie jeden – wulgarny. „Drogi Młody Człowieku. Zanim napiszesz coś takiego zastanów się dwa razy, co by powiedziała Twoja mama, gdyby to zobaczyła. I policjant, który na pewno Ci kiedyś pomoże, gdy będziesz tego potrzebował” – napisał premier. Autor wulgarnego wpisu najwyraźniej zawstydzony, usunął swój wpis. Zrzut ekranu opublikował jednak dziennikarz Marcin Makowski.

Mateusz Morawiecki z instagramowym przesłaniem dla młodego pokolenia 🙃 pic.twitter.com/wH3FaciIGD — Marcin Makowski (@makowski_m) July 24, 2020

Źr. dorzeczy.pl; twitter