Premier Mateusz Morawiecki podczas przemówienia w Olsztynie zaatakował Rafała Trzaskowskiego. Odniósł się do tego, że na stronie internetowej Platformy Obywatelskiej kandydat na prezydenta wciąż jest określony jako wiceprzewodniczący i zastępca Borysa Budki.

Już tylko tydzień pozostał do drugiej tury wyborów prezydenckich. Zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski, starają się przekonać do siebie wyborców. Urzędującemu prezydentowi aktywnie pomaga premier Mateusz Morawiecki, który odwiedza kolejne województwa. Tym razem dotarł do województwa warmińsko-mazurskiego.

Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna odniósł się do ostatnich deklaracji Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wyraźnie odcinał się w nich od partii, a także od Donalda Tuska. „Trzeba wiedzieć, że żeby uderzyć w prezydenta trzeba posługiwać się propagandą, manipulacjami, kłamstwem, kręceniem, tak jak robią nasi wrogowie, tak jak robią usłużne im media, a żeby pokazać zakłamanie pana Trzaskowskiego, to wystarczy mówić prawdę” – powiedział.

Premier pokazał zgromadzonym na telefonie stronę internetową Platformy Obywatelskiej. „Tutaj chcę coś pokazać. Otóż tzw. niedziałacz polityczny Rafał Trzaskowski jest cały czas, na dzisiaj jeszcze, na stronach Platformy Obywatelskiej wiceprzewodniczącym, zastępcą Budki” – powiedział. „Tutaj najlepszy dowód na to. Wiceprzewodniczący, zastępca pana Budki, pan Trzaskowski. Wystarczy mówić prawdę” – dodał.

Mateusz Morawiecki po raz kolejny zaapelował do Rafała Trzaskowskiego, by przedstawił listę podatków obniżonych przez PO. „Dzisiaj Rafał Trzaskowski jest za tym, żeby obniżać podatki. Panie Trzaskowski, czwarty dzień proszę. Proszę pokazać mi tę listę obniżonych podatków w czasie, jak był w rządzie. Czekamy cały czas. Ale on nie pokazuje, dlatego że jej nie ma” – stwierdził.

Czytaj także: Trzaskowski za zakazem adopcji przez pary jednopłciowe. Dziennikarz: „Przeciwko własnemu programowi?”

Źr.: TVP Info