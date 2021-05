W wieku 25 lat zmarł Maciej Konopka, znany szerzej pod pseudonimem Ten Preston. Informację w tej sprawie potwierdziła grupa Chillwagon. Raper zaginął we wtorek a w nocy ze środy na czwartek potwierdzono tragiczną informację.

Informacja o zaginięciu rapera pojawiła się we wtorek 25 maja. Grupa Chillwagon poinformowała, że Ten Preston wyszedł ze swojego mieszkania we Wrocławiu około godziny 13:00, a około 15:00 odnotowano ostatni sygnał z jego telefonu. Natychmiast nagłośniono akcję poszukiwawczą, grupa Chillwagon poinformowała również, że nie jest to akcja Niestety, poszukiwania zakończyły się tragicznie. W nocy ze środy na czwartek na profilu Chillwagonu pojawiła się informacja, że Ten Preston zmarł w wieku 25 lat. „Z ogromnym bólem informujemy o śmierci Prestona. Nie jesteśmy w stanie obecnie napisać nic więcej niż szok, niedowierzanie. Przesyłamy kondolencje rodzinie i bliskim” – czytamy.

Preston nie żyje. Chillwagon informuje, że raper miał podpisać kontrakt

Grupa Chillwagon poinformowała, że raper miał właśnie podpisać kontrakt. „Maciej dziś miał podpisać z nami kontrakt wydawniczy. Wielka kariera stała przed nim otworem. Jak część z Was zauważyła, na serwisy cyfrowe wjeżdżają nowe utwory Maćka. Po zaginięciu próbowaliśmy wstrzymać ich publikację, niestety kwestie techniczne u dystrybutora uniemożliwiają natychmiastową blokadę uprzednio zgłoszonych premier” – wyjaśnia.

Twórcy podali także, że o losie płyty, którą nagrał Ten Preston, zadecydują jego bliscy. „Tym samym ucinamy wszelkie spekulacje dotyczące możliwej akcji promocyjnej i prosimy o uszanowanie tej sytuacji. Preston miał gotowy album, o którego losie zadecydują jego bliscy” – czytamy.

Źr.: Instagram/chillwagon