Poranne orędzie Władimira Putina o częściowej mobilizacji w Rosji odbiło się szerokim echem w mediach w Polsce. Internauci szczególną uwagę zwrócili na słowa prezentera Polsat News. Igor Sokołowski w dość niecodzienny sposób zmienił temat na antenie telewizji.

Igor Sokołowski, zapowiadając program „W Rytmie Dnia”, mówił o tematach, które niebawem zostaną zaprezentowane widzom Polsat News. Mówił o kryzysie energetycznym i o tym, że drożyzna i trudności z dostępem do opału skłonią część osób do palenia w piecach śmieciami.

„A skoro o śmieciach mowa, to wrócimy też do słów Władimira Putina, który pół godziny temu był łaskaw różne rzeczy opowiadać” – powiedział Igor Sokołowski przechodząc do tematu wojny w Rosji.

Przypomnijmy, Władimir Putin w porannym orędziu do narodu poinformował o podpisaniu dekretu o częściowej mobilizacji wojskowej. Działania państwa w tym zakresie mają rozpocząć się już dziś. Mobilizacja ma dotyczyć obywateli znajdujących się w rezerwie, szczególnie tych, którzy służyli w siłach zbrojnych, posiadają określone specjalizacje wojskowe i odpowiednie doświadczenie.

