Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że w ciągu najbliższych lat do obiegu trafi prawdopodobnie banknot o nominale 1000 złotych. Jaki władca się na nim znajdzie? Wiele wskazuje na to, że NBP zdecyduje się na odejście od porządku chronologicznego.

Adam Glapiński poinformował w ostatnim czasie, że w latach 2017-2020 Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu 46,5 miliona banknotów o nominale 500 złotych. Zapowiedział również, że w Polsce pojawi się prawdopodobnie banknot o nominale 1000 złotych. „Myślę, że następny prezes, a mam nadzieję ja w następnej kadencji, ale każdy prezes, który przyjdzie, będzie wprowadzał banknot 1000 złotych w pewnym momencie” – stwierdził.

Jaki władca się na nim znajdzie? Do tej pory utrzymywany był ciąg chronologiczny i w ten sposób na kolejnych banknotach znajdują się Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary oraz Jan III Sobieski. Po tym władcy panowało tylko czterech królów: August II Mocny, Stanisław Leszczyński, August III Sas oraz Stanisław August Poniatowski. Trudno jednak przypuszczać, że którykolwiek z tych władców znajdzie się na banknocie.

Wiele wskazuje na to, że Narodowy Bank Polski zdecyduje się na zerwanie z ciągiem chronologicznym. W takiej sytuacji bardzo duże szanse na to, by trafić na banknot, mają Zygmunt II August, Stefan Batory, Władysław Łokietek oraz Kazimierz Jagiellończyk. Nie jest również wykluczone, że na nominale 1000-złotowym upamiętniona zostanie Jadwiga Andegaweńska, jako pierwsza kobieta. Co ciekawe, taką kandydaturę NBP rozważał w 1995 roku, jednak ostatecznie nie doszło to do skutku.

Źr.: NBP