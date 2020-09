Jak podaje stacja Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został nominowany do pokojowej Nagrody Nobla za dążenie do pokoju na Bliskim Wschodzie.

Nominacje Donalda Trumpa miał złożyć Norweski polityk i członek parlamentu Christian Tybring-Gjedde.

„W rzeczy samej zrobił więcej dla zaprowadzenia pokoju między narodami niż większość innych nominowanych” Uzasadnił. Jego zdaniem Trump bardzo wspierał zakończenie indyjsko-pakistanskiego konfliktu w Kaszmirze, rozmowy pokojowe między Koreą Północną i Koreą Południową, oraz procesy stabilizacyjne na bliskim wschodzie.

"Indeed, Trump has broken a 39-year-old streak of American Presidents either starting a war or bringing the United States into an international armed conflict."@realDonaldTrump has been nominated for a Nobel Prize.https://t.co/Eyrel5z4Xs