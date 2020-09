To jedna trzecia terytorium Unii Europejskiej, to jedna czwarta społeczeństwa europejskiego, myślę o Unii Europejskiej i to proszę państwa tylko 10 proc. kapitału, więc to cały czas za mało – powiedział prezydent Andrzej Duda w kontekście Trójmorza.

Prezydent Andrzej Duda pojawił się na Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie. W trakcie swojego wystąpienia zwracał uwagę na wielki potencjał, który drzemie w międzynarodowym projekcie zrzeszającym państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

– To jedna trzecia terytorium Unii Europejskiej, to jedna czwarta społeczeństwa europejskiego, myślę o Unii Europejskiej i to proszę państwa tylko 10 proc. kapitału, więc to cały czas za mało, ale to zarazem wielka perspektywa – podkreślił Duda.

W trakcie swojego wystąpienia zwrócił także uwagę, że ideę Trójmorza zaszczepił w nim były prezydent Lech Kaczyński. – Ja byłem cały czas przesiąknięty tym, co chłonąłem kiedyś, będąc u boku Prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego, któremu na tej współpracy tu w naszej części Europy ogromnie zależało – stwierdził.

Prezydent: Dla nas Polaków, kiedy patrzymy w głąb naszej historii, to jest największa szansa w dziejach od XVII wieku

Zdaniem prezydenta znajdujemy się obecnie w najlepszym okresie dla Polski. – Można mówić, że czas, kiedy Kraków był stolicą Polski, to był absolutnie jeden czy może wręcz najlepszy okres w dziejach naszego państwa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pracując dla Rzeczypospolitej, my polscy politycy, przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego, nawiązywali do tych właśnie najlepszych tradycji – oświadczył.

#PAD zainaugurował Konferencję Giełd Trójmorza. Podkreślił, że po nawiązaniu współpracy w wymiarze politycznym i infrastrukturalnym, kolejnym etapem jest zacieśnianie współpracy w obszarze rynków kapitałowych. Dodał, że rozwój #Trójmorze służy całej UE.https://t.co/v1VAkMvJuH pic.twitter.com/VDetJSyKZw — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 7, 2020

W tym kontekście Duda przypomina, że Polska nie toczyła wówczas wojen z państwami należącymi do Trójmorza. – Chciałbym, żebyśmy tę współpracę, która wtedy była pomiędzy Polską, między Węgrami, między Polską, a Litwą, żebyśmy ją kontynuowali, rozwijali – ocenił.

– Dla nas Polaków, kiedy patrzymy w głąb naszej historii, to jest największa szansa w dziejach od XVII wieku. Może trudno jest w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Ostatni raz Polska taką siłę jak dzisiaj, miała w XVII wieku i jest naszym wielkim zadaniem, żeby tę szansę wykorzystać – dodał.

Źródło: prezydent.pl