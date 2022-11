Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zabrał głos po eksplozjach, do których we wtorek po południu doszło w Przewodowie koło Hrubieszowa w województwie lubelskim. Zapewnił, że Lublin jest bezpieczny, a jego infrastruktura krytyczna zabezpieczona przez odpowiednie służby.

Eksplozje, do których doszło w Przewodowie, tuż przy granicy z Ukrainą, wywołały duży niepokój, szczególnie wśród mieszkańców wschodniej Polski. Z nieoficjalnych doniesień, jakie podała między innymi agencja Associated Press wynika, że pociski, które doprowadziły do śmierci dwóch osób, miały być elementem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ostateczne potwierdzenie nastąpi jednak dopiero po dokładnej analizie, jaka prowadzona jest na miejscu zdarzenia.

Tymczasem prezydent Lublina Krzysztof Żuk zabrał w tej sprawie głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Nawiązując do wczorajszych eksplozji w Przewodowie koło Hrubieszowa, pragnę zapewnić mieszkańców Lublina, że nasze miasto jest bezpieczne i nie mamy żadnych sygnałów o jakimkolwiek zagrożeniu” – czytamy.

Prezydent zapewnił też o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej w mieście. „Infrastruktura krytyczna, od której zależy sprawne funkcjonowanie miasta, jest w pełni zabezpieczona przez nadzorujące je służby. Nie ma podstaw do niepokoju” – zaznaczył.

Krzysztof Żuk zaapelował też o powściągliwość w publikowaniu niepotwierdzonych informacji oraz przekazał kondolencje rodzinie i bliskim osób zmarłych w wyniku eksplozji. „Wyrażam szczere kondolencje dla rodziny i bliskich osób, które zginęły w tragicznej w skutkach eksplozji w Przewodowie. Łączymy się w smutku z mieszkańcami tej miejscowości” – dodał.

Czytaj także: Dowództwo Generalne RP wydało oficjalny komunikat! To odpowiedź

Źr.: Facebook/Krzysztof Żuk