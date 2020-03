We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głos po spotkaniu zabrał prezydent Andrzej Duda. – Wypowiedzi przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej były jednoznaczne – ogłosił na konferencji prasowej.

Na posiedzeniu RBN pojawili się: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz szefowie resortów zdrowia, MSWiA, MSZ, MEN i MON. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele największych formacji politycznych: Ryszard Terlecki z PiS, Borys Budka z KO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Robert Biedroń z Lewicy i Jakub Kulesza z Konfederacji.

Po zakończeniu posiedzenia odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na wstępie podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu. – Jestem wdzięczny za przybycie, za wypowiedzi, dlatego że jestem zbudowany tym, że spotkanie to było bardzo merytoryczne. Bardzo rzeczowa dyskusja – podkreślił prezydent.

Duda poinformował, że premier i ministrowie przestawili aktualną sytuację w kraju. Następnie odbyła się dyskusja na temat nowych rozwiązań. Padło wiele propozycji, także autorstwa przedstawicieli formacji opozycyjnych. – Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących – zaznaczył prezydent.

– To znaczy to, co do tej pory zostało zrobione przez rząd, także inspekcją sanitarną, zostało dobrze ocenione, z czego się cieszę, bo uważam, że zarówno rząd, jak i inspekcja zasługują na takie właśnie oceny. Podobnie jak zresztą służby, policja, straż graniczna, pożarna, która jak do tej pory doskonale w tym zakresie, który został im powierzony, wypełniają swoje obowiązki – dodał.

Zdaniem prezydenta wszystkie siły polityczne w kraju są zgodne, że należy szybko i proporcjonalnie reagować na zagrożenie. – Wypowiedzi przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej były jednoznaczne, że należy tutaj podejmować działania zdecydowane, takie które faktycznie w radykalny sposób nawet będą prowadziły do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa – zaznacza Duda.

Prezydent zapewnił również, że rząd będzie podejmował działania adekwatne do poziomu zagrożenia. Jednocześnie podkreśla, że należy się liczyć z czarnym scenariuszem, w którym liczba zakażeń gwałtownie wzrasta. W tym kontekście apeluje do obywateli o przestrzeganie podstawowych zasad higieny i unikać zgromadzeń.

Źródło: prezydent.pl, bbn.gov.pl