Andrzej Duda zabrał głos w sprawie wydarzeń, do których doszło ostatnio w Programie Trzecim Polskiego Radia. Prezydent stwierdził, że cała sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i pozostawiła „ogromny niesmak”.

Na fali ostatnich wydarzeń związanych z Listą Przebojów i najnowszą piosenką Kazika, z Trójki odeszło wielu legendarnych dziennikarzy. Wśród nich jest Marek Niedźwiecki, Marcin Kydryński, Hirek Wrona czy dyrektor muzyczny Piotr Metz. Współpracy ze stacją odmawia też wielu artystów, między innymi Organek, Dawid Podsiadło czy Artur Rojek. Również Kazik Staszewski zaapelował, by jego piosenka pt. „Twój ból jest lepszy niż bój” nie była grana w stacji.

Dyskusja wokół całej sytuacji dotarła też do polityków. O opinię w tej kwestii podczas czwartkowej sesji pytań na Facebooku pytany był również Andrzej Duda. Prezydent jednoznacznie wypowiedział się w tej kwestii.

Andrzej Duda stwierdził, że „taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i to jest żenujące”. „Przede wszystkim niesmak, ogromny niesmak” – powiedział. „Mamy w Polsce wolność wyrażania poglądów, także w piosence, sytuacja w ogóle niezrozumiała dla mnie – to, co się stało. Mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, bo – pytanie – czy to jest jakaś zła wolna, czy kompletny brak profesjonalizmu” – dodał.

Jednocześnie prezydent stwierdził, że w ten sposób Kazik otrzymał ogromną promocję piosenki. „Myślą, że wielu wykonawców zazdrości panu Kazikowi Staszewskiemu, bo popularność jaką została dzięki temu jego piosenka, i w związku z tym także i pieniądze, które zarobi, z pewnością wzbudzają zazdrość niejednego muzyka. Ktoś, kto doprowadził do tej sytuacji, niewątpliwie zrobił panu Kazikowi wielki prezent” – stwierdził.

Cieszę się, że miałem możliwość odpowiedzieć na Państwa pytania 💬👥 choć było ich bardzo dużo i nie sposób, niestety, porozmawiać o wszystkim w tak krótkim czasie. Dziękuję za spotkanie i obecność. Do zobaczenia! #DUDA2020 🇵🇱 Opublikowany przez Andrzeja Dudę Czwartek, 21 maja 2020

Czytaj także: Fatalny wynik Andrzeja Dudy w najnowszym sondażu. Spadł o 20 punktów procentowych!

Źr.: Facebook/Andrzej Duda