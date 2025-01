Michał Probierz odbył rozmowę z Wojciechem Szczęsnym. Według hiszpańskich mediów selekcjoner miał zapytać golkipera FC Barcelony czy ten chce wrócić do reprezentacji Polski.

Michał Probierz gościł w Barcelonie przy okazji meczu Blaugrany z Atalantą Bergamo rozgrywanego w ramach Ligi Mistrzów. Selekcjonera reprezentacji Polski zaczepili dziennikarze rozgłośni radiowej Cadena Ser, którzy zapytali go o to, o czym rozmawiał po zakończeniu spotkania z Wojciechem Szczęsnym.

Golkiper wskoczył bowiem do podstawowego składu ekipy z Katalonii i wygryzł ze składu Inakego Penę. Zaczął grać regularnie, więc dość naturalnie zaczęło mówić się o powrocie Szczęsnego do kadry, który jakiś czas ogłosił koniec reprezentacyjnej kariery. Dziennik Sport przytoczył fragment rozmowy Michała Probierza z radiem Cadena Ser, którą selekcjoner miał odbyć w trakcie swojej wizyty w Barcelonie. Nawiązano w nim do wymiany zdań pomiędzy szkoleniowcem a Szczęsnym.

– Tak, zapytałem go, czy chce wrócić do kadry narodowej… ale odpowiedział, że nie – napisano w dzienniku Sport. Okazuje się jednak, że w rozmowie z Samuelem Szczygielskim z serwisu meczyki.pl Probierz powiedział, że wcale nie namawiał Szczęsnego na powrót do kadry.

– Według tej wersji, informacje podane przez Sport nie są prawdziwe, a Probierz miał stwierdzić, że zaakceptował decyzję podjętą przez Szczęsnego kilka miesięcy temu – informuje z kolei portal Weszło.

