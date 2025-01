Narodowy Bank Polski ujawnił dane dotyczące pracy Ukraińców w Polsce. Statystyki są bardzo ciekawe i interesujące.

Narodowy Bank Polski podaje, że głównym źródłem utrzymania dla Ukraińców w Polsce jest podjęta przez nich praca. Przybysze zza wschodniej granicy po przyjeździe do naszego kraju szukają pracy zarobkowej i raczej nie oczekują wysokiego, systemowego wsparcia finansowego.

Dla migrantów przedwojennych stanowi praca zarobkowa 90 proc. dochodu, a dla uchodźców wojennych 78 proc. Dochody uzupełniają świadczenia społeczne oraz wsparcie przyznawane rodzinom z Ukrainy.

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika z kolei, że 65 proc. uchodźców wojennych podjęło pracę w Polsce. Stanowi to najwyższy wskaźnik w krajach OECD. Serwis interia.pl podaje jednak, że większość uchodźców to kobiety, które przybywają nad Wisłę z dziećmi, co utrudnia im znalezienie pracy na pół etatu.

Polski Instytut Ekonomiczny informuje również, że z przeprowadzonych analiz wynika, iż Ukrainki szukające pracy w Polsce spotykają sie z dyskryminacją i otrzymując od 25 do 30 proc. odpowiedzi mniej niż obywatelki Polski.

