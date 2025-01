23-latek rzucił się z nożami na 5 przypadkowych osób w Olkuszu. Jak przekonuje, do ataku zmusiły go „głosy”. Dziennikarze „Faktu” dotarli do osób, które znały napastnika. – Już w podstawówce było widać, że jest jakiś inny – mówi jedna z nich.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 stycznia, w Olkuszu. 23-letni mężczyzna rzucił się z nożem na 60-latka. Następnego dnia napadł na 4 inne osoby w galerii handlowej. Wiadomo, że w trakcie ataku był bardzo brutalny. Zadawał wiele ciosów. W toku śledztwa ustalono również, że używał różnych noży.

Policji udało się schwytać sprawcę. W trakcie zatrzymania zachowywał się irracjonalnie, uniemożliwiając przesłuchanie. Co ciekawe, 23-latek nie był wcześniej notowany. W środę usłyszał zarzut pięciokrotnego usiłowania zabójstwa, a następnie przyznał się do winy.

Nożownik z Olkusza zatrzymany!

Ale czas zadać pytania o działania👮‍♂️? Niedawne zmiany kadrowe w @PolskaPolicja, odwołania komendantów słabe zarządzanie akcją!

Poprzez fatalne decyzję kadrowe @MSWiA_GOV_PL narażono życie ludzi w Olkuszu!

Napastnik powinie być zatrzymany wczoraj! pic.twitter.com/H9TNZtsRv6 — Łukasz Kmita (@Lukasz_Kmita) January 28, 2025

Atak nożownika w Olkuszu. „Już w podstawówce było widać, że jest jakiś inny”

Aktualnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Czynności podejmowane przez śledczych odbywają się w obecności lekarzy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna tłumaczy swoje zachowanie „głosami”, które nakazywały atakować przechodniów. „Fakt” ustalił, że w przeszłości leczył się psychiatrycznie.

Dziennikarzom udało się dotrzeć do osób, które znały 23-latka. – Często spacerował tutaj z psem jamnikiem, był miły, grzeczny, zawsze się kłaniał – powiedziała jedna z sąsiadek. Kobieta przekonuje, że nic nie wskazywało na problemy.

„Fakt” dotarł również do osoby, która chodziła ze sprawcą do podstawówki. – Już w podstawówce było widać, że jest jakiś inny. Taki nadpobudliwy był, ale myśleliśmy, że z tego wyrośnie. Zawsze chodził uśmiechnięty – powiedziała.

