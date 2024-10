W poniedziałek Michał Probierz wziął udział w konferencji prasowej przed wtorkowym meczem reprezentacji Polski przeciwko Chorwacji. Padło pytanie o komentarz do niedawnej wypowiedzi Roberta Lewandowskiego, który po meczu z Portugalią bardzo krytycznie ocenił grę kadry.

W meczu z Portugalią Robert Lewandowski miał tylko jedną okazję, aby zagrozić bramce rywala. To zdecydowanie za mało, jak na najlepszego strzelca Europy w tym sezonie. W FC Barcelonie polski napastnik notuje doskonałe wyniki. W 11 meczach strzelił już 12 bramek. Niestety na kadrę nie znajduje to przełożenia.

„Jestem daleko od pola karnego. Zdecydowanie nie o to chodzi, żebym schodził po piłkę do linii obrony i dotykał jej na własnej połowie. Powinienem czekać bliżej pola karnego rywali, by tam coś wykreować. Oczywiście, cierpliwość jest potrzebna. Czasami gdzieś dochodzimy, ale brakuje automatyzmów” – irytował się Lewandowski po meczu z Portugalią.

Co na to selekcjoner Michał Probierz? „Robert miał mało sytuacji, ale pracujemy nad tym regularnie, by wykorzystać go jak najlepiej” – powiedział pytany o tę kwestię podczas konferencji prasowej.

„Są głosy, że może powinniśmy grać czwórką w obronie. Ale staramy się wykorzystać zawodników tak, jak grają w klubach. Gdybyśmy chcieli zmienić ustawienie, to nie mamy do tego skrzydłowych. Na skrzydłach graliby więc boczni obrońcy lub środkowi pomocnicy i byłoby tak samo” – dodał Probierz.

