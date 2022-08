Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, opublikowała na Twitterze istotną informację. Chodzi o próbki zanieczyszczonej wody z Odry.

Anna Moskwa, szefowa resortu klimatu i środowiska, przekazała nowe informacje ws. skażonej wody w Odrze. Przedstawicielka polskiego rządu zamieściła wpis w serwisie społecznościowym Twitter. Ujawniła, że próbki pobrane z rzeki wyjadą poza granice Polski, by ponownie je przebadać.

– Eksperci zespołu ds. skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach – napisała Moskwa.

– Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii – dodała w dalszej części swojego wpisu opublikowanego w popularnym portalu społecznościowym.

Niedawno Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował o wynikach najnowszych badań. – Badania wykonane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie potwierdziły obecności rtęci w Odrze po stronie polskiej w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Trzeba dodać, że Państwowa Inspekcja Weterynaryjna wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb – poinformowano.

