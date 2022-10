Popularne mleko modyfikowane Enfamil produkowane przez firmę Mead Johnson Nutrition znika z rynku. Wydano już oświadczenie w tej sprawie. Produkt przeznaczony był dla dzieci zmagających się między innymi z biegunkami czy ulewaniem.

Firma przekazała, że mleko modyfikowane Enfamil będzie dostępne wyłącznie do końca roku. „Z dniem 31 grudnia 2022 roku zaprzestajemy sprzedaży na polskim rynku produktów Enfamil Premium MFGM 1, 2, 3, 4, Enfamil Premium Comfort oraz Enfamil Premium 0-lac. Jest nam niezmiernie przykro, jednak musieliśmy podjąć tę decyzję w wyniku zmiany warunków ekonomicznych i produkcyjnych, w tym rosnących kosztów wytwarzania produktów” – czytamy.

Mead Johnson Nutrition zaznacza, że firma będzie odpowiedzialna za produkty aż do wyczerpania zapasów. „Produkty marki Enfamil będą dostępne w punktach sprzedaży do wyczerpania zapasów, czyli najprawdopodobniej jeszcze przez kilka miesięcy 2023 roku. NIe będziemy mieć już jednak informacji, ani wpływu na obecność. Zapewniamy, że do czasu upływu terminu minimalnej przydatności do spożycia produktów dostępnych na rynku, będziemy ponosić wszelką określoną przepisami odpowiedzialność za produkty oraz udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania z nimi związane” – czytamy dalej.

Firma poinformowała również, że wycofanie produktów nie ma wpływu na produkcję innych. „Jednocześnie informujemy, że zaistniała sytuacja nie ma wpływu na pozostałe środki spożywcze oferowane przez produkty z linii Nutramigen LGG Complete, Nutramigen PURAMINO i produkty z linii Phenyl-Free” – podaje producent.

Czytaj także: Wkrótce może zabraknąć paliw? Największy koncern ostrzega: „Świat powinien się martwić”

Źr.: Parenting