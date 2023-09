Wybór odpowiedniego rodzaju i kaloryczności diety jest kluczowy dla uzyskania planowanych rezultatów. Dlatego warto dobrze go przemyśleć i dokładnie przeanalizować swoje potrzeby oraz preferencje dietetyczne. Jakie diety są obecnie dostępne w ofercie cateringu dietetycznego i która z nich będzie najlepszym wyborem?

Dieta pudełkowa – zdrowie i wygoda

Do najważniejszych zalet, które doceniają wszystkie osoby korzystające z takiego rozwiązania, można zaliczyć wygodę. Każdego ranka, pod Twoje drzwi dostarczane są posiłki na cały dzień. Każde danie zapakowane jest w estetyczne i higieniczne opakowanie, które umożliwia zabranie go ze sobą do biura czy na siłownię. Diety cateringowe są układane przez specjalistów z dziedziny dietetyki, dlatego można mieć pewność, że jadłospisy są prawidłowo zbilansowane i zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Diety eliminacyjne w cateringu dietetycznym

W ofercie można znaleźć różne warianty diet cateringowych dla osób z nietolerancjami pokarmowymi oraz alergiami. Wykluczenie niektórych składników pokarmowych pozwala uniknąć różnych dolegliwości. Wiele rodzajów diet eliminacyjnych oferuje prawie każdy dobry catering dietetyczny z dostawą do klienta. Są to np.

Dieta bez laktozy – w tym przypadku z diety wykluczane są produkty zawierające laktozę. Jest to substancja z grupy węglowodanów, która znana jest także jako cukier mleczny. Występuje w świeżym mleku oraz nabiale. Dieta bez laktozy może zawierać produkty takie jak jogurty, czy sery bez laktozy. Dania bywają także oparte na innych źródłach białka – roślinnych i zwierzęcych.

Dieta bez glutenu – jest zalecana osobom, które nie chcą spożywać tej substancji. Gluten jest zawarty w zbożach; pszenicy, życie i jęczmieniu. W diecie wykluczono wszystkie produkty, które naturalnie zawierają gluten, np. pieczywo, kasze i makarony.

Dieta bez nabiału i jaj – przeznaczona dla alergików i osób, które wykluczają te produkty ze swojego jadłospisu. Źródłami białka w tej diecie mogą być różne rodzaje mięs oraz ryby. Wykorzystywane są też rośliny bogate w proteiny.

Dieta bez ryb i owoców morza – pozwala eliminować tę grupę produktów. Jest oparta na chudym mięsie, nabiale i roślinnych źródłach białka.

Wszystkie z tych diet dostępne są w różnych wariantach kalorycznych, więc każdy znajdzie jadłospis dostosowany do własnych potrzeb.

Bezmięsne diety pudełkowe

Catering dietetyczny ma w ofercie także diety bezmięsne. Do tej grupy należą opcje:

wegetariańskie – dieta bezmięsna bogata w produkty zbożowe, warzywa i owoce oraz nabiał i jajka.

wegańskie – jadłospis oparty wyłącznie na produktach roślinnych.

Zarówno dieta wegetariańska, jak i wegańska mogą stanowić zdrowy, zbilansowany i pełnowartościowy sposób żywienia. Ciekawą alternatywą jest też dieta wegetariańska wzbogacona o ryby.

Czy nietypowe diety pudełkowe są droższe?

Koszt każdej diety zależy od jej rodzaju i wybranej kaloryczności. Na to ile kosztuje dieta pudełkowa, wpływ ma jakość wykorzystywanych produktów. Cena może uwzględniać także koszty dostawy. Pamiętaj, że tania dieta pudełkowa oznacza, że posiłki są przygotowywane z gorszych surowców, a przez to ich walory smakowe i zdrowotne będą niższe.

Jak wybrać dietę dla siebie?

Aby wybrać odpowiednią dietę, należy obliczyć zapotrzebowanie energetyczne swojego organizmu. Można to zrobić np. za pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów. Wybór konkretnego rodzaju diety powinien uwzględniać zarówno stan zdrowia, jak i indywidualne preferencje kulinarne. W razie wątpliwości warto skonsultować się z dietetykiem.

Materiał zewnętrzny