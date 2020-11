Skandaliczny napis „Zabij Księdza” pojawił się na krzyżu zlokalizowanym na cmentarzu na gdańskiej Zaspie. Sprawę nagłośniła radna Prawa i Sprawiedliwości Joanna Cabaj, a odniosła się już do niej prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Krzyż zlokalizowany w centralnej części Cmentarza Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie został zdewastowany. W ostatnim czasie pojawił się na nim napis „Zabij Księdza”. Sprawą zajmuje się już policja, ponieważ za znieważenie miejska pochówku grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Całą sytuację nagłośniła gdańska radna Prawa i Sprawiedliwości Joanna Cabaj. „ZABIJ KSIĘDZA tak brzmi napis na krzyżu na cmentarzu na Zaspie. To już przekroczenie wszelkich możliwych granic. Jak długo Aleksandra Dulkiewicz wraz z radnymi Koalicji Obywatelskiej i Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska będą popierać takie działania?” – napisała.

Profanacja krzyża w Gdańsku. Aleksandra Dulkiewicz komentuje

Do całej sytuacji odniosła się już prezydent Gdańska. „Z przykrością informujemy, że krzyż na cmentarzu na Zaspie został zniszczony. To miejsce pochówku między innymi obrońców Poczty Polskiej, polskich kolejarzy i ponad 20 tysięcy Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. Po zakończeniu czynności wyjaśniających przez Policję, niezwłocznie przystąpimy do naprawy zniszczeń. W naszym mieście nie ma zgody na wandalizm, agresję i profanowanie symboli religijnych” – napisała na Facebooku.

Później poinformowała, że napisy zostały już usunięte. „Aktualizacja: w sobotę o 21.30 po zakończeniu czynności policyjnych napisy zostały usunięte” – dodała. Wpis można zobaczyć TUTAJ.

