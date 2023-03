Chcesz odnosić sukcesy na rynku międzynarodowym? Zależy Ci na partnerze biznesowym z Niemiec? Potrzebujesz zawodowego tłumacza niemieckiego? To właśnie ten specjalista przetłumaczy dokumenty finansowe, międzynarodowe certyfikaty, kontrakty importowo-eksportowe czy wnioski patentowe!

Nieudane tłumaczenia niemieckiego – tak tego nie rób!

Uczmy się na błędach innych! Jeden z produktów Procter and Gamble, chusteczki do twarzy o nazwie „Puffs”, trafił na rynek niemiecki. Nikt nie skonsultował ich nazwy ze specjalistą. Zawodowy tłumacz powiedziałby, że słowo to w tutejszym slangu odnosi się do „burdelu”.

Wydawać by się mogło, że tacy giganci jak P&G nie popełniają dwa razy tej samej gafy, ale nic bardziej mylnego. Swego czasu wprowadzono na rynek markę Vicks. Dla nas Polaków nazwa jak każda inna, to po prostu słowo pochodzące z obcego języka. Niestety Niemcy wymawiają „v” jako „f”, więc marka ta niosła skojarzenia ze stosunkiem seksualnym.

Lokówki firmy Clairol były hitem w wielu krajach. Postanowiono, aby mogli je kupować także klienci z Niemiec. Wymyślono markę Mist Stick, co Niemcom niosło skojarzenie z obornikiem. Jak nietrudno się domyślić, nikt nie chciał urządzeń, które sprawią, że włosy będą śmierdziały!

Profesjonalny tłumacz to podstawa udanej współpracy międzynarodowej

Wśród najbardziej znanych Niemców można wymienić między innymi Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Gottlieba Daimlera, Rudolfa Diesela, Albrechta Dürera, Ericha Fromma, Johana Wolfganga von Goethego czy Johannesa Gutenberga.

Daimler w 1885 roku zbudował pierwszy samochód z silnikiem spalinowym (pierwszy motocykl z silnikiem spalinowym na ropę naftową to także jego zasługa). W 1890 roku założył Daimler-Motoren-Gesellschaft, od 1901 roku znane jest jako Mercedes. Chcesz być jak Daimler? W każdej dziedzinie tylko najlepsi odnoszą sukces i są tymi, których nazwiska znają niemal wszyscy. Jeżeli Twoim celem jest współpraca międzynarodowa, potrzebne Ci profesjonalne tłumaczenie niemieckiego na polski lub polskiego na niemiecki.

Wcześniejsze przykłady pokazują nam, że nawet giganci zaliczają wpadki. Rzeczą ludzką jest się mylić, ale po co narażać swoją reputację i ponosić straty finansowe, skoro można poprosić o pomoc fachowca? Procter and Gamble oraz Clairol nie skonsultowali swoich pomysłów z zawodowcem, ale Ty możesz to zrobić i zapytać o pomoc specjalistów z Supertłumacz.

Specjalista przyda się przy podpisywaniu umów z partnerem biznesowym, wesprze Cię w załatwianiu różnego rodzaju formalności urzędowych w Polsce i w Niemczech. Pomoże także sprawnie przejść przez wszystkie procedury związane z eksportem i importem.

Cena tłumaczenia niemieckiego jest ważna, ale nie najważniejsza!

Nie przepłacaj, ale też nie mam się złudzeniami. Profesjonalny tłumacz polsko-niemiecki nie pracuje za darmo. Kiedy wkraczasz do świata biznesu na rynku zagranicznym, nie warto ryzykować utraty reputacji. Zrażenie do siebie klientów i partnerów biznesowych może narazić Cię na straty finansowe.

Bezpłatne narzędzia dostępne w sieci są dobre na potrzeby prywatne czy dla kogoś, kto zajmuje się czymś amatorsko. Nie sprawdzą się w przypadku biznesmenów, którzy prowadzą interesy w Niemczech.

Nie zapomnij też o tym, że wiele oficjalnych dokumentów wymaga pomocy tłumacza przysięgłego niemieckiego. W wielu przypadkach (np. międzynarodowych certyfikatów, świadectw kontroli czy wniosków patentowych i zgłoszeń przywozowych i wywozowych) tłumaczenie przysięgłe jest koniecznością.

Materiał zewnętrzny partnera

Fot. freepik.com