Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie w sprawie protestów, które już od tygodnia przelewają się przez Polskę. Mają one związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje aborcji ze względu na trwałe uszkodzenie płodu.

Prokuratura Krajowa wydała specjalny komunikat w sprawie protestów na ulicach polskich miast. Podkreślono w nim, że każdy ma do nich prawo, jednak nie powinny się odbywać kosztem utraty życia i zdrowia. „Każdy ma prawo do publicznego wyrażania swoich poglądów, w tym sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie może się to jednak odbywać kosztem utraty zdrowia i życia innych osób i wbrew obowiązującemu prawu, wprowadzonego właśnie po to, by te wartości chronić” – czytamy.

Prokuratura: „Konsekwencje nie ograniczą się do samych uczestników demonstracji”

Przypomniano, że mamy do czynienia z sytuacją pandemiczną a w czwartek liczba dobowych zakażeń po raz pierwszy przekroczyła 20 tysięcy. „W Polsce pandemia COVID-19 gwałtownie się rozszerza, liczba nowych zakażeń przekroczyła już 20 tysięcy dziennie. Tylko dzisiaj zmarło ponad 300 osób. Konsekwencje te nie ograniczą się tylko do samych uczestników demonstracji. Poprzez przenoszenie wirusa dotkną również ich bliskich, zwłaszcza osoby starsze, a także sąsiadów czy znajomych” – informuje Prokuratura.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że organizacja strajków w obecnym czasie może prowadzić do znacznego wzrostu zakażeń, co jest „skrajnie nieodpowiedzialne”. „Jest też jaskrawym złamaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” – czytamy.

Całe oświadczenie można zobaczyć TUTAJ.

