Portal TVP Info reaguje na protest mediów. Na stronie pojawiło się oświadczenie stojące w kontrze do dzisiejszej akcji. „Środki z abonamentu pozwalają nam nie oglądać się na zagraniczne interesy i rzetelnie opisywać rzeczywistość oraz ujawniać to, co inni woleliby ukryć” – czytamy. Komunikat oburzył wielu internautów.

Od rana trwa ogólnopolski protest mediów prywatnych. Największe stacje telewizyjne i portale wyłączyły swoje treści w geście sprzeciwu wobec planów wprowadzenia tzw. podatku od reklam.

W opinii protestujących uderzy on w prywatny rynek medialny w Polsce. Ich zdaniem opłata odbije się na jakości debaty publicznej, ponieważ może doprowadzić do rezygnacji z treści jakościowych. Przeciwnicy opłaty zwracają uwagę, że doprowadzi ona do likwidacji niektórych tytułów, z kolei to spowoduje przeobrażenie rynku medialnego.

Protest mediów. Oto reakcja portalu TVP Info

Jednym z charakterystycznych elementów protestu są puste strony portali z napisem „media bez wyboru” na czarnym tle. Do stylistyki tej nawiązuje oświadczenie portalu TVP Info. Kanał nie wspiera jednak protestu.

„Nasze treści są tu dzięki Tobie. Środki z abonamentu pozwalają nam nie oglądać się na zagraniczne interesy i rzetelnie opisywać rzeczywistość oraz ujawniać to, co inni woleliby ukryć” – napisano w komunikacie.

W dalszej części oświadczenia redakcja podziękowała czytelnikom. „W ostatnim czasie, gdy poszukujemy prawdziwych informacji związanych z pandemią koronawirusa i walką z jej skutkami zdrowotnymi i gospodarczymi – rola mediów publicznych jest jeszcze ważniejsza niż wcześniej. To dzięki Wam możemy skupić się na misji i rzetelnej informacji” – czytamy.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów jest oburzonych zachowaniem przedstawicieli mediów publicznych. „To jest tak głupie, że wydaje się włamaniem na Wasze konto. Ale nie, to jednak autentyk” – napisał publicysta, Piotr Szumlewicz.

„Popłakałem się, że śmiechu. Wy przecież za grosz nie macie wstydu. Żadnej w was rzetelności, a środki macie wzięte bez Naszej zgody” – podkreśla kolejna osoba.

Część internautów zwraca uwagę na fragment dotyczący finansowania z „abonamentu”. W tym kontekście przypomniano o wielkiej rekompensacie dla mediów publicznych w Polsce, której beneficjentem jest także portal tvp.info.