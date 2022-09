Trwają protesty przeciwko zapowiedział przez Władimira Putina mobilizacji na terenie Federacji Rosyjskiej. Do sieci trafiło nagranie z Dagestanu. Oglądając je w pewnym momencie możemy usłyszeć huk karabinu maszynowego.

Dagestan to jeden z regionów Rosji, które mieszkańcy najmocniej sprzeciwiają się ogłoszonej niedawno przez Putina „częściowej mobilizacji”. W sieci pełno jest filmów, na których widać, że miejscowa ludność nie chce, by mężczyźni opuszczali swoje domy i jechali ginąć na Ukrainę.

O jednym z protestów poinformował niedawno białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan. Zamieścił na Twitterze wpis, do którego dołączył nagranie zarejestrowane na autostradzie Chasawjurt-Makhaczkała w pobliżu wioski Endirei.

Na filmie widać, że mieszkańcy regionu, w tym również kobiety, mocno protestują przeciwko siłowemu wcielaniu mężczyzn do wojska, wbrew ich woli. Słychać krzyk, a ludzie szarpią się z lokalną milicją.

Na tym jednak nie koniec. Sytuacja robi się na tyle poważna, że w pewnym momencie możemy usłyszeć serię z karabinu maszynowego. Zapewne została ona oddana w powietrze, celem przestraszenia protestujących, jednak świadczy to jedynie o tym, że sytuacja związana z poborem, może wymykać się spod kontroli.

– Dagestan szybko staje się najbardziej „kłopotliwym” regionem Rosji. Dziś rano miejscowi zebrali się, by zaprotestować przeciwko mobilizacji na autostradzie Chasawjurt-Makhaczkała w pobliżu wioski Endirei. Słychać ogień z karabinu maszynowego – napisał Giczan na swoim profilu społecznościowym.

