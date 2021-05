Włoscy naukowcy przeprowadzili przełomowe badania ws. szczepień na Covid-19. Przebadali bowiem osoby, które przyjęły już preparat przeciwko koronawirusowi. Wyniki są jednoznaczne.

Włochy, jako pierwsze państwo na terenie Unii Europejskiej, przeprowadziły badania na temat rzeczywistego wpływu szczepień na przyrost zakażeń koronawirusem. Dane, które uzyskano dotyczą 13,7 mln osób zaszczepionych do 3 maja 2021 r. w całym kraju różnymi preparatami.

Wyniki przeprowadzonych badań są jednoznaczne i wskazują na to, że szczepienia faktycznie mają ogromny wpływ na przebieg Covid-19. „Po 35 dniach po pierwszej dawce odnotowano 80 proc. mniejsze ryzyko zakażenia, 90 proc. mniej przypadków wymagających hospitalizacji i aż o 95 proc. niższe ryzyko zgonu” – podkreślają autorzy badań.

Do wyników badań włoskich naukowców odniosła się dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych, która w rozmowie z serwisem abczdrowie.pl przyznała, że w takiej sytuacji przekaz dotyczący szczepień w Polsce powinien być jednoznaczny. Szczególnie w sytuacji, gdy w całym kraju spada liczba zainteresowanych szczepieniami.

„Wiele osób zniechęca się do przyjścia na drugą dawkę, ponieważ jest chaos i non stop słyszą, że są braki w dostawach szczepionek. To ich zniechęca. Dostają telefony i komunikaty z punktów szczepień, że termin szczepienia drugą dawką zostanie przesunięty, pacjent się pyta na kiedy, a pani rejestratorka mówi: nie wiem, bo będzie to zależało od dostaw szczepionek” – powiedziała.

„Przekaz powinien być dosadny: zaszczepisz się – nie umrzesz (…) Taki przekaz robi wrażenie na ludziach. Trzeba podawać dobre przykłady, takie jak badania z Włoch. Ukazało się już kilka publikacji naukowych z Włoch, które podkreślają, że w grupie zaszczepionych prawie do zera spadły przypadki ciężkich przebiegów choroby” – stwierdziła.