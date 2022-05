Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury w sprawie ewentualnego przecieku na maturze z języka angielskiego. Jak informował wcześniej Onet, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednego z potencjalnych zadań.

W piątek maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Jak informował Onet, na godzinę przed rozpoczęciem matur, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie zadania maturalnego, które dotyczyło napisania posta na bloga na temat kupna roweru.

Teraz do całej sprawy odniósł się Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poinformował on, że CKE podjęła już kroki prawne w tej kwestii. „Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury” – przekazał.

Marcin Smolik potwierdził, że na dostępnym w internecie zdjęciu jest widoczna godzina przed egzaminem. „Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami dyrektor szkoły jest zobowiązany na pół godziny przed egzaminem okazać przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących wszystkie pakiety zapakowane. Oni mają obowiązek podpisać protokół, że zgadza się to wszystko z listem przewozowym” – dodał.

Źr.: Onet